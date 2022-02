Serie D, girone C: punto prezioso per il Campodarsego contro l'Adriese

È un Campodarsego infinito, quello in grado di cogliere un punto molto prezioso nella ventesima giornata del campionato di Serie D girone C contro l'Adriese. Nonostante le pesanti assenze e lo svantaggio del primo tempo, i biancorossi di Masitto nella ripresa dimostrano il motivo per cui hanno raccolto sino ad oggi 33 punti e chiudono l'Adriese nella propria metà campo. Un buon punto, che dona fiducia ed energia per il proseguo stagionale.

LA CRONACA

Pronti via, ed è subito Adriese in avanti. Gioè viene travolta da Boscolo Palo. Per l'arbitro è rigore e Gioè, dal dischetto è una sentenza. Poco dopo punizione di Boccalari per Tiozzo in centro che allunga la gamba e per un niente non conclude in rete. Il match è combattuto, Addiego ci prova su punizione, ma la palla finisce a fil di palo. Adriese vicina al raddoppio al 42', con la traversa di Mazzali su calcio di punizone dal limite dell'area. Gioé e Farinazzo sfiorano ancora il raddoppio in chiusura di tempo, ma il mancato colpo del ko rinvigorisce il Campodarsego che nella ripresa divora il campo. Al 61' il giusto premio della pressione biancorossa. Mobilio approfitta dell'errore di Boccafoglia e si fa stendere da Tiozzo. Secondo giallo e rigore per il Campodarsego. Addiego dagli 11 metri è freddo e pareggia i conti. Dopo l'occasione di Farinazzo, con la palla fil di palo, è un monologo del Campodarsego. Solinas non trova la sfera per questione di millmetri, mentre Addiego ci prende gusto e va vicino al sorpasso. All'84' Brzan si salta sempre su Solinas e sulla ribattuta spreca tutto Alluci. Alla fine un tempo per ciascuno e un punto a ciascuno che allontana l'Adriese dal duo di testa Arzignano-Union Clodiense.

Ecco il tabellino della gara ad Adria:



ADRIESE: Brzan, Ben Khalek, Mazzali, Bonetto (27′ st. Mazzucca), Boccafoglia, Tiozzo, Boccalari (27′ st. Rosso), Maniero, Gioè (35′ st. Capellari), Costa (15′ st. Addolori), Farinazzo. A disposizione: Michelagnoli, Zupperdoni, Diomandè, Marangon, Hermes. Allenatore: Vecchiato

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (45′ st. Messali), Fratini, Giacomazzi, Guitto, Cocola (28′ st. Prevedello), Alluci, Solinas, Addiego Mobilio (34′ st. Lovato), Reato. A disposizione: Fortin, Pan, Girardello, Bertazzolo, Minazzato, Minozzi. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Ranieri di Como

Reti: 6′ Gioè, 62' Addiego Mobilio

Espulso: Tiozzo per doppia ammonizione

Ammoniti Costa, Tiozzo, Capellari e Giacomazzi.

Recupero 1′; 5′.