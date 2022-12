Serie D, girone C: Campodarsego crollo sul più bello, Adriese campione d'inverno

Peccato Campodarsego. Il girone d'andata degli uomini di Masitto si chiude con una caduta in casa di una delle mine vaganti di questo girone C del campionato di Serie D. Vince l'Adriese, più brava a crederci fino all'ultimo minuto senza calare mai d'intensità. Gli uomini di Vecchiato trovano le reti all'89' con Danieli e al 95' con il solito, ineffabile, Gioè, capocannoniere del raggruppamento. Con questa vittoria l'Adriese si laurea campione d'inverno, sopravanzando in classifica la Virtus Bolzano, fermata sul pari in casa della Villafranca Veronese. Solo applausi per l'Adriese, compagine dal budget limitato rispetto a corazzate come Legnago, Union Clodiense, Luparense e Cjarlins Muzane, ma ricca di idee e con un grande tecnico alla guida, come mister Vecchiato.

I rimpianti si sprecano in casa padovana, con una classifica tutto sommato positiva, ma che con un pizzico di attenzione in più sarebbe potuta essere migliore. L'occasione sprecato dal giovanissimo Cupani, a 9' dalla fine, non farà dormire sereno coach Masitto almeno questa notte. Il quinto posto in graduatoria, a quota 25 con l'Este e il Cartigliano, fa ben sperare per il girone di ritorno, a patto di limare i cali di concentrazione che sono costati sinora almeno 4-5 punti alla banda di Masitto. Gli arrivi di Rivi, Vitetta, Farabegoli e Michelotto saranno benzina preziosa sin dal rientro il prossimo 8 gennaio in casa proprio del Cartigliano di mister Ferronato.



Questo il tabellino della gara:

ADRIESE-CAMPODARSEGO 2-0

ADRIESE: Bonucci, Feruglio (1′ st Gasparini), Martimbianco (31′ st Campion), Montin, Tiozzo, Gioè, Moras (43′ st Farinazzo), Rabbas (15′ st Ekblom), Gemignani (1′ st Danieli), Maniero, Forapani. A disposizione: Lazar, Bisan, Moretti, Barbierato. Allenatore: Vecchiato.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Perez, Ballan, Guitto, Farabegoli, Buratto, Diarrassouba (38′ st Michelotto), Alluci, Buongiorno, Orlandi (7′ st Vitetta), Cupani (38′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Girardello, Sabbadin, Pavanello, Verzotto. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 44′ st Danieli, 50′ st Gioè.

Note: ammoniti Gemignani, Feruglio, Montin, Danieli, Vitetta e Ekblom. Calci d’angolo 3-4. Recupero 1′ e 5′.