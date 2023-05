Serie D, girone C: ancora Buongiorno di rigore, Campodarsego è finale playoff!

Ancora su rigore, ancora nel segno di Daniele Buongiorno. Il Campodarsego fa il colpaccio nella semifinale playoff del girone C del campionato di Serie D, batte per 1 a 0 ad Adria la squadra di Vecchiato e vola in finale. Dopo la doppietta di sette giorni fa al Gabbiano, l'attaccante biancorosso si ripete anche al Bettinazzi, regalando il derby in finale contro la Luparense, uscita vincente dal Ballarin grazie ad una rete al 94' di Montesana. Gara d'altri tempi per la compagine di Masitto, capace di rispondere nel primo tempo colpo su colpo ai rossoblu, trovare il vantaggio con il bomber milanese e poi mantenere il risultato con difesa e ripartenze. E se il presidente Pagin, come scritto nei giorni scorsi da alcuni mezzi di informazione, ha ancora dei dubbi sulla conferma del tecnico lombardo, è meglio che si li faccia passare alla svelta. Con una rosa di qualità, ma inferiore rispetto a tante contenders, il Campodarsego è rimasto nei piani altissimi della classifica fino alla fine, coronando un campionato eccezionale con un ultimo atto playoff da brividi. Primo tempo, come detto, lotta su ogni pallone. Diarrassouba da una parte, Moras e Farinazzo dall'altra, ci provano senza fortuna. La punizione di Maniero al 31' esce di un soffio e 60'' dopo ecco l'episodio che decide il match. Buongiorno viene steso in area di rigore e per Garofalo di Torre del Greco non ci sono dubbi. Dal dischetto lo stesso centravanti del Campodarsego non trema e porta avanti i suoi. Cupani e Perez sfiorano il raddoppio, Forapani, Maniero e Moras mancano di poco il pareggio. Dopo l'intervallo i padroni di casa alzano la pressione e Perez ci mette una pezza al 61' su Ferruglio. I rodigini non mollano, sono sfortunati al 70' con la traversa di Campion e non trovano il gol del pari nemmeno con Brigati e Cappellari. Deprecabile il finale. Vecchiato e il suo assistente Tomasi vengono allontanati dalla panchina, mentre al quarto minuto di recupero Rabbas e Maniera per l'Adriese e Farabegoli per il Campodarsego vengono espulsi dopo un parapiglia francamente inutile in quel momento della gara. Il Campodarsego va in finale, tra sette giorni al Gabbiano ecco la Luparense di Zironelli.



Questo il tabellino del Bettinazzi:

ADRIESE-CAMPODARSEGO 0-1



ADRIESE: Bonucci, Brigati (39′ st Zupperdoni), Feruglio, Montin, Tiozzo, Moras, Maniero, Farinazzo (11′ st Ekblom), Forapani (11′ st Campion), Danieli (30′ st Rabbas), Tomasi (1′ st Capellari). A disposizione: Lazar, Martimbianco, Gasparini, Geminiani. Allenatore: Vecchiato.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Guitto, Perez, Farabegoli, Diarrassouba (39′ st Alluci), Buratto, Buongiorno, Orlandi (26′ st Cocola), Cupani (35′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Girardello, Marini, Rivi, Negrin. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Garofalo di Torre del Greco.



Reti: 33′ pt rigore Buongiorno.



Note: ammoniti Ekblom, Capellari, Moras, Montin e Alluci. Espulsi Vecchiato e Tomasi (dalla panchina) al 46′ st; Rabbas, Farabegoli e Maniero al 49′ st. Calci d’angolo 4-3. Recupero 1′ e 5′.