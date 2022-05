Serie D, girone C: troppa Adriese per l'Este, giallorossi sconfitti ad Adria

L'Adriese è ufficialmente terza grazie alla vittoria odierna contro l'Este già salvo, nella 33°giornata del campionato di Serie D girone C. Stagione incredibile per gli uomini di Vecchiato, capaci di mettere dietro un'autentica corazzata come la Luparense e dimostrando che le idee, almeno in quarta serie, possono ancora fare la differenza in questo calcio. A proposito di idee, onore all'Este di Pagan, capace di salvarsi a tre giornate dalla fine giocando un bel calcio, a tratti anche spettacolare.



LA CRONACA



Ci pensa subito Gioé a sbloccare la gara al 6', abile a depositare in rete un pallone vagante in area di rigore. Gioé, come spesso capita, è in un pomeriggio di grazia, e al 13' spedisce il pallone a fil di palo. Sei minuti dopo Mazzali si invola verso la porta difesa da Tiozzo, ma al momento dell'ultimo passaggio non trova il meglio posizionato Gioè, grazie ad un intervento provvidenziale della difesa ospite. I rodigini hanno fame di gol e la traducono al 23' con il raddoppio di Costa, abile a mettere in rete l'assist di Gioé. Sempre quest'ultimo al 30' va vicino al tris, e sul capovolgimento di fronte ecco la rete dell'Este con Marchiori, abile a chiudere di testa un bel cross di Zanetti. L'Adriese chiude i conti al 43' con Bonetto, su traversone puntuale di Mazzali. Nella ripresa c'è poco da raccontare, se non la ricerca spasmodica della quarta rete dell'Adriese, senza fortuna.

Ecco il tabellino della gara di Adria:

Adriese - Este 3-1



Adriese: Brzan, Zupperdoni (14' st. Ben Khalek), Mazzali (14' st. Addolori), Bonetto, Montin (33' st. Mazzucca), Tiozzo, Maniero, Casella (25' st. Boccafoglia), Gioè, Farinazzo (20'st. Rosso), Costa. A disposizione: Michelagnoli, Boccalari, Hermes, Marangon. Allenatore: Vecchiato



Este: Ruggiu, Munaretto, Zanetti (28' st. Florian), Pellielo (43' st. Franzolin), Marchiori, Bordi, Abrefah (13' st. Caccin), Altina, Battistini, Espinar (13' st. Olonisakin), Mastropietro (1'st. Hoxha). A disposizione: Rossi, Scuderi, De Toni, Mourelo. Allenatore: Pagan



Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti di linea: Pettarlin di Vicenza e Cerrato di San Donà di Piave



Reti: 6' pt. Gioè (A), 23' pt. Costa (A), 31' pt. Marchiori (E), 43' pt. Bonetto (A)



Ammoniti: Battistini, Bordi (E)