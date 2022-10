Serie D, girone C: Luparense, ora è crisi. L'Adriese vince e convince

È un pomeriggio nero per la Luparense al Bettinazzi di Adria. Dopo quattro segni x consecutivi, la squadra del presidente Zarattini trova la prima sconfitta del suo campionato contro l'Adriese. Netto e senza appello il 2 a 0 inflitto dagli uomini di Vecchiato ai padovani, mai in ritmo partita ed incapaci di trovare la via dei tre punti da oramai cinque partite. Non basta un altro rigore parato da Voltan a Gioè, stavolta in casa Luparense si può parlare di crisi.

La rete manca da tre partite, ma a destare maggiore preoccupazione è la classifica: i rossoblu sono in zona playout. Una situazione impronosticabile dopo sei giornate. Il primo posto dista appena 5 punti, quindi niente è perduto, ma con questo refrain si rischia di sottovalutare molti segnali osservati in queste prime sfide.

I Lupi, sulla carta, valgono l'Union Clodiense prima in classifica, ma al momento coesione e amalgama fanno difetto. La coesistenza Rubbo-Beccaro non sta trovando compimento tra problemi fisici e squalifiche del primo, con mister Zironelli costretto ad affidarsi a giocatori sempre di primissimo piano, ma non della medesima qualità del capitano rossoblu e l'ex Sud-Tirol. In attacco Gnago è il lontano parente di quello di Arzignano mentre Persano e Bussi hanno segnato la miseria di tre reti in due. Senza i gol di Beccaro, il bilancio sarebbe ancora più preoccupante. In difesa, l'infortunio dell'esperto Mboup ha messo in crisi i meccanismi difensivi di Zirolandia, da sempre molto delicati.

Anche contro l'Adriese, il migliore in campo è stato Voltan, insieme a Milan, tra le note liete di questo difficilissimo avvio stagionale. Il gol di Gioé in contropiede è il simbolo di quanto questa squadra abbia bisogno di trovare equilibrio alla svelta. L'incornata di Gnago, ben parata da Bonucci, non può bastare a salvare un primo tempo in cui Voltan ha sventato il secondo rigore consecutivo del suo campionato, questa volta a Gioé. Nella ripresa c'è poco da segnalare per i padovani, solo una volée di Beccaro respinta dalla difesa. Il bis di Bonetto - appena entrato - è sacrosanto, ma ancora una volta grande merito a Gioé. Bonucci si esalta ancora su Russo in una doppia occasione e la gara scivola in modo apatico verso la fine. Ad Adria è un pomeriggio di festa, a San Martino di Lupari decisamente meno.

Il tabellino della gara del Bettinazzi:

ADRIESE – LUPARENSE 2-0

(Primo tempo 1-0)

ADRIESE (4-2-3-1): Bonucci; Feruglio (87’ Gasparini), Tiozzo, Montin, Brigati (76’ Martimbianco); Maniero, Gemignani (73’ Bonetto), Forapani (84’ Capellari); Moras; Rabbas (66’ Farinazzo), Gioè All. Vecchiato

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Zanini (73’ Mariutto), Bia, Mané; Beltrame, Boscolo (78’ Russo), Casarotto, Cabianca (77’ Toffanin); Beccaro; Persano (56’ Bussi), Gnago (79’ Cescon). All. Zironelli

MARCATORI: 26’ Gioè (A), 74’ Bonetto (A)

AMMONITI: 35’ Persano (L), 72’ Brigati (A), 90’ Casarotto (L), 90+2’ Toffanin (L)

SPETTATORI: 500

DIRETTORE DI GARA: Federico Tassano (Chiavari)