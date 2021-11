Serie D, girone C: passo falso della Luparense contro l'Adriese

Si interrompe all'ottava giornata di campionato l'imbattibilità della Luparense nel girone C di serie D. Vince l'Adriese con il risultato di 2 a 0 e si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive - con zero gol subiti - dei Lupi di mister Zanini. Poco da eccepire per i rossoblu con la testa già rivolta al big match della settimana prossima contro l'Arzignano capoclassifica. Adriese che si conferma una squadra pericolosissima, dopo aver liquidato in trasferta il Campodarsego, si prende lo scalpo anche della Luparense. Sugli scudi per i padroni di casa il solito Costa, ma soprattutto Gioè, attaccante da piano superiore.

La Cronaca

Nel primo tempo tanto equilibrio, con gli uomini di mister Vecchiato subito insidiosi con Farinazzo, bravo Plechero, e con Costa, anche se il pallonetto si perde alto di pooco. La connessione Gioè-Costa mette in difficoltà la Luparense. Come al 20', quando un tiro di Costa costringe Plechero alla deviazione sul palo e poi Zanella al salvataggio sulla linea sull'accorrente Mazzucca. che parte con Costa in profondità per Farinazzo, che tira di prima intenzione, ma è bravo Plechero a bloccare. Poco dopo Maniero lancia Costa, che prova il pallonetto, fuori di poco. Passano nove minuti ed ecco il vantaggio di Gioè. Tiro di Costa verso la rete, devizione di Ruggero e per Gioè è troppo facile toccare il pallone in rete per il momentaneo 1 a 0. In chiusura di frazione, zuccata di Ruggero, ma il pallone si perde fuori di pochissimi centimetri. Lupi anche sfortunati.

Nella ripresa la Luparense alza il baricentro e al 51' con Rivi costringe alla parata Brzan. Raimondi al quarto d'ora si mette in proprio e per questione di centimetri non trova il gol del pareggio. Rosso, per l'Adriese, prova a chiudere il match, ma il tiro finisce a fil di palo. È il preludio al raddoppio rodigino. Sempre Rosso è imprendibile per Cherubin, costretto a ricorrere alle maniere forti. Troppo per l'arbitro, che decreta calcio di rigore. Dal dischetto Gioè è implacabile al 64'. La Luparense getta il cuore oltre l'ostacolo e si butta ancora più all'attacco. Plechero è ancoa protagonista al 71' con un super intervento su Rosso, poi è Rabbas a salire in cattedra. Prima va vicino al gol con un tiro dal limite, poi si procura un penalty. Dal dischetto il forte talento rossoblu si fa ipnotizzare da Brzan. Nel finale di partita c'è tempo per altre occasioni, ma per i Lupi non è proprio giornata. Adriese che sale in classifica a 16 punti, Luparense ferma a 17 a meno 2 dall'Arzignano. E la prossima giornata arriva l'Arzignano capolista al Casee. Ripartire - alla grande - sarà la parola chiave a San Martino di Lupari questa settimana.

Il tabellino della gara odierna ad Adria:

Adriese: Brzan, Zupperdoni (29'st Ben Khalek), Addolori, Mazzucca (22'st Diomande), Montin, Tiozzo, Maniero, Casella (45'st Dal Cortivo), Gioè (34'st Cicarevic), Costa (13'st Rosso), Farinazzo. A disposizione: Michelagnoli, Mazzali, Boccafoglia, Bonetto. Allenatore: Vecchiato.



Luparense: Plechero, Cucchisi, Zanella, Ruggero, Boscolo Papo, Cherubin, Cavallini, Rubbo (1'st Rabbas), Cardellino, Rivi (11'st Raimondi), Boron. A disposizione: Galante, Bandiera, Beccaro, Frison, Pilastro, Stringa, Chajari. Allenatore: Zanini.



Arbitro: Cutrufo di Catania (Amoroso di Piacenza-Vitaggio di Trapani)



Reti: 29'pt, 19'st rig. Gioè (A)



Ammoniti: Cardellino, Cherubin (L), Maniero, Gioè (A)