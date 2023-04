Serie D, girone C: Al Jaberi (Campodarsego) "Sarà un match che vivrà di episodi"

Se non è la giornata decisiva del campionato, poco ci manca. In casa Campodarsego si respira aria di grandi sfida e non potrebbe essere diversamente quando si va al Ballarin di Chioggia contro l'Union Clodiense. Una gara importante per il finale di stagione, che prelude al derby casalingo contro la Luparense di giovedì prossimo: 50 punti per la formazione dell’ex Andreucci, mentre il Campodarsego insegue a 7 lunghezze di distanza e vuole vincere per provare ad approfittare degli scontri diretti sugli altri campi, su tutti Cjarlins-Este. Ecco le parole del preparatore dei portieri Cristian Al Jaberi.

Gli obiettivi di fine stagione del Campodarsego. Vogliamo centrare i playoff come l'anno scorso e mantenere una posizione di classifica adeguata. Ci attendiamo un atteggiamento positivo al Ballarin. C'è tanta voglia di misurarsi contro i migliori del girone. Vogliamo dare il massimo contro una formazione molto forte.

Dopo la trasferta contro il Legnago, un altro scontro diretto fuori casa contro l'altra capolista del girone, l'Union Clodiense. Gara affascinante contro una squadra costruita per vincere il campionato. Ci sarà tanto pubblico e sarà tutta da vivere. Dalle sconfitte, come quella contro il Legnago di Donati, si impara sempre. Cercheremo di limare gli errori fatti in terra veronese. Immagino una gara chiusa all'inizio, con tanta tecnica in campo. Sicuramente sarà un match che vivrà di episodi.

Il recupero dei singoli. Stiamo recuperando qualche piccolo acciacco ed abbiamo Baldan squalificato.