Serie D, girone C: amichevole di lusso per l'Este, domenica c'è il Venezia

Girone C

Serie D Girone C

Sosta dagli impegni di campionato, ma l'Este di Pagan non si ferma mai. Domenica 26 marzo ecco un test match di prestigio contro il Venezia di Vanoli allo Stadio Penzo. La gara si disputerà a porte chiuse, ma sarà una valida occasione per entrambe le compagini di mettere benzina nelle gambe e prepararsi al meglio in vista del finale di campionato.

Il Venezia è a soli due punti dalla posizione che significa salvezza diretta, occupata attualmente dal Cittadella di Gorini. L'Este sta sorprendendo tutti nel girone C con un terzo posto in classifica meritato e il migliore attacco del raggruppamento insieme alla Virtus Bolzano.

L'unico precedente in gare ufficiali risale alla stagione 2015-2016. Anche in quel caso sulla panchina della squadra padovana c'era mister Pagan e al Penzo arrivò una vittoria per 2 a 1 degli estensi con le reti di Ferrara ed Arvia.