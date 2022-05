Serie D, girone C: anche Zanetti resta ad Este

Blindato il cuore della difesa e l'out sinistro con Bordi, Munaretto e Piccardi, anche la fascia destra vede una gradita conferma in casa Este, con Giacomo Zanetti che per il terzo anno consecutivo vestirà la nostra maglia giallorossa.

33 presenze, 2 reti di peso specifico inestimabile nella rincorsa salvezza, anche Zanetti farà parte della rosa a disposizione di mister Pagan per confermarsi nuovamente in serie D e chissà, magari puntare a qualcosa in più di una semplice salvezza. Queste le parole del difensore estense, affidate al profilo Facebook ufficiale del club presieduto da Lucchini: "Vedere crescere questa squadra e questo gruppo è qualcosa di molto bello e significativo. Dopo due anni bellissimi qui, il mio unico pensiero è sempre stato quello di rimanere ad Este e continuare a dare il massimo per toglierci grandi soddisfazioni anche nella prossima stagione."