Serie D, girone C: Andrea Boscolo (Luparense) "Con l'Este gara simile a quella di Campodarsego"

"Il Papo", quando il gioco si fa duro, c'è. Dopo il pareggio pre pasquale contro il Campodarsego, la Luparense plana su un altro derby. Questa volta casalingo, questa volta contro l'Este di Pagan. Gara da tripla, anche se l'Este in classifica è messo meglio dei Lupi. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande sfida domenica alle 15:00 al Casée. I Lupi pronti ad accorciare sull'Este, appena tre punti sopra, ma decisamente pimpanti in trasferta, reduci da tre successi di fila lontano dal Nuovo Comunale. Già, il fattore casa è quello che sta penalizzando maggiormente gli uomini di Pagan, come si evince dalla sconfitta nell'ultima gara pre derby contro il Legnago. Un ko che ha lasciato scorie in casa giallorossa, consapevoli di aver sprecato un'occasione d'oro contro la capolista, decisamete non in gran forma prima della trasferta nel padovano.

Discorso differente per gli uomini di Zironelli. Lo 0-0 con il Campodarsego ha lasciato buone sensazioni a San Martino di Lupari, ma anche il giallo a Gnago, che costringerà quest'ultimo a saltare la gara con l'Este. Dopo quattro vittorie di fila e un pareggio, la fiducia è comunque alta in casa Luparense, come riconosce il regista Andrea Boscolo Papo, nei canali ufficiali rossoblu: «Dopo il derby a Campodarsego, anche contro l’Este sono punti che varranno doppio», sottolinea Boscolo. «Abbiamo la possibilità di agganciare i playoff vincendo una partita sentita da parte di tutto l’ambiente. Dall’altra parte troveremo una delle rivelazioni di questo campionato. L’Este è una squadra fisica, guidata da un allenatore, mio compaesano, che sa caricare a dovere i propri giocatori. Mi aspetto una gara sulla falsariga di Campodarsego, ma con qualche spazio in più, visto che giocheremo sul nostro campo che risulta più largo rispetto a quello del Gabbiano. Speriamo di poter regalare una gioia al nostro pubblico e al presidente Zarattini, che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno anche nei momenti più difficili».