Serie D, girone C: anticipo, l'Este ferma l'Adriese dopo il 90'

L’Este raccoglie il quarto pareggio nelle ultime cinque partite e ferma anche la capolista Adriese. Non si scampa alla legge di Pagan, che dopo aver imposto il pareggio al Ballarini di Chioggia prima di Natale all'Union Clodiense, si ripete al Bettinazzi di Adria, andando a strappare un punto a tempo ampiamente scaduto in dieci uomini. Grande protagonista dell'anticipo della 18°giornata è il portiere dell'Este Agosti, che tiene a galla i suoi nel momento del bisogno e si esalta nella ripresa ipnotizzando Moras dal dischetto. Il pareggio è la logica conseguenza di una gara letta al meglio da Pagan nel secondo tempo. Lo svantaggio iniziale, proprio a firma di Moras, mette in ginocchio ma non spezza i giallorossi, che minuto dopo minuto costruiscono il loro capolavoro. L'espulsione di Calgaro ad inizio ripresa complica i piani, l'Adriese sciupa tutto lo sciupabile e alla fine i ragazzi di Pagan trovano la rete del pari al 49' con una palla inattiva. Corner battuto da Caccin, c'è la deviazione finale di Gioé e i giallorossi salgono in classifica a quota 26 punti.

Questo il tabellino della sfida:

ADRIESE: Bonucci, Brigati, Martimbianco, Tiozzo, Gioè, Moras (27’ st Farinazzo), Gasparini, Maniero, Forapani, Ekblom (18’ st Rabbas), Danieli (18’ st Gemignani). A disposizione: Lazar, Feruglio, Moretti, Campion, Zupperdoni, Tomasi. All. Vecchiato

ESTE: Agosti, Munaretto, Piccardi, Burato (14’ st Zanetti), Calgaro, Giacomazzi, Franzolin (18’ st Agostini), Caccin, Menato, De Vido (37’ st Perkovic), Santi. A disposizione: Costantini, Moracchiato, Marchesan, Pellielo, Cogo. All. Pagan

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Reti: 13’ pt Moras (A); 49’ st su autorete Gioè (E)

Note. Espulso Calgaro