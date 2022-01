Serie D, girone C: anticipo sabato per la Luparense, l'arbitro della gara

Finalmente torna in campo la Luparense in campo domani alle 14:30 in uno dei due anticipi della 18°giornata del campionato di Serie D girone C. Avversario di questo turno, il primo del girone di ritorno, è il Caldiero Terme, al Gianni Casée

Contro i veronesi all'andata era finita in pareggio, 1 a 1, in una gara complessa con bomber Rivi in grado di trovare il pareggio solo a cinque minuti dalla fine della gara ad eguagliare il gol iniziale di Zanazzi al 15'.

Ecco il team arbitrale dell'incontro tra Luparense e Caldiero:

Luparense-Calcio Caldiero Terme - Arbitro: Stefano Foresti di Bergamo. Assistenti: Sergio Balbo (Caserta) e Domenico Castaldo (Frattamaggiore)