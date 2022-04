Serie D, girone C: gli arbitri della 10°giornata di ritorno

Decima giornata di campionato del girone di ritorno per le squadre padovane domenica alle ore 15:00. Gare piene di trabocchetti, come sempre in questo girone C della Serie D. Partiamo dalla Luparense che riceve una delle delusioni del campionato, il Cattolica Calcio sempre indietro in classifica, ma voglioso di dare battaglia sportiva e a caccia di preziosi punti salvezza. Dopo la sconfitta di Arzignano, un esame importante per i Lupi, sempre a caccia di conferme per mantenere blindato il terzo posto. Uno dei big match della giornata è sicuramente Caldiero Terme contro Campodarsego, sullo sfondo la lotta per il quinto posto. L'Este di Pagan va in Friuli ed affronta l'ostico Cjarlins Muzane, assetato di punti dopo la sconfitta contro l'Union Clodiense.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Caldiero Calcio-Campodarsego Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto. Assistenti: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto) e Thomas Sorgato (Castelfranco Veneto)

Cjarlins Muzane-Este - Arbitro: Daniele Benevelli di Modena. Assistenti: Ivan Melnychuk (Bologna) e Alessio Mauriello (Bologna)

Luparense-Cattolica - Arbitro: Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Assistenti: Umberto Galasso (Torino) e Gian Marco Pellegrino (Torino)