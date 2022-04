Serie D, girone C: gli arbitri della 11°giornata di ritorno

Undicesima giornata di campionato del girone di ritorno per le squadre padovane. Aria di grandi sfide, di grandi classiche, di grandi emozioni. Come il derby in anticipo domani alle ore 15:00 al Nuovo Comunale di Este tra i padroni di casa e la Luparense di Zanini. All'andata fu 0-00, con tante occasioni, ma nessuna rete. L'Este di Pagan è una squadra ostica che segna il giusto, pareggia tanto e cerca la vittoria che manca dagli inizi di marzo. La Luparense è chiamata a dare continuità alla bella vittoria di domenica contro il Cattolica. Domenica, sempre alle 15:00, Campodarsego-Mestre al Gabbiano. Gli uomini di mister Masitto continuano a sognare la zona playoff. Esercizio non solo di stile, ma di grande realismo, visto l'ottimo stato di forma dei biancorossi.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Mestre Arbitro: Giuseppe Chieppa di Biella. Assistenti: Luca Merlino (Asti) e Francesco Tragni (Matera)

Este-Luparense - Arbitro: Simone Di Renzo di Bolzano. Assistenti: Pasquale Scopelliti (Reggio Calabria) e Alex Arizzi (Bergamo)