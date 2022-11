Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 12°giornata

La giornata decisiva di questa prima parte della stagione della Serie D girone C. Il Campodarsego ospita l'Union Clodiense, squassata dalle polemiche interne tra società e tifosi. I veneziani sono primi in classifica, la squadra di Masitto è la diretta inseguitrice, nonché un po' la sorpresa di questo campionato. Si attende una sfida di grande spessore tecnico ed agonistico. L'Este in cerca di conferme va a caccia dei tre punti in casa contro il Cjarlins Muzane di mister Parlato, mentre la Luparense è attesa al Baracca contro il Mestre dell'ex bomber Cardellino.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Union Clodiense - Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona (Daghetta-Ercolani)

Este-Cjarlins Muzane - Arbitro: Alessandro Gervasi di Cosenza (D'Orto-Fantaccione)

Mestre-Luparense - Arbitro: Antonio Monesi di Crotone (Laconi-Pisu)