Serie D, girone C: gli arbitri della 12°giornata di ritorno

Dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D per le squadre padovane domani alle ore 15:00. Testa coda tra Luparense e San Martino Speme, al Gianni Casée. Per gli uomini di Zanini c'è da tornare alla vittoria, dopo il pareggio pirotecnico nel derby contro l'Este. Proprio i giallorossi vanno a Spinea per uno scontro salvezza non da deboli di cuore. Trasferta molto insidiosa per il Campodarsego contro il Cjarlins Muzane.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Spinea-Este - Arbitro: Andrea Valentini di La Spezia. Assistenti: Manfredi Scribani (Agrigento) e Paolo Vitaggio (Trapani)

Luparense-San Martino Speme - Arbitro: Marco Russo di Torre Annunziata. Assistenti: Andrea Mastrosimone (Rimini) e Alessio Mauriello (Bolgona)

Cjarlins Muzane-Campodarsego - Arbitro: Andrea Rizzello di Casarano. Assistenti: Stefano Cossovich (Varese) e Federico Mezzalira (Varese)