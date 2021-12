Serie D, girone C: gli arbitri della 15°giornata

Quindicesima giornata di campionato per le squadre padovane sabato 18 dicembre alle ore 14:30. Per l'Este trasferta molto complessa in casa della capolista Arzignano, sempre più lanciata in testa alla classifica. Trasferta anche per il Campodarsego, in casa del Levico Terme in terra trentina. Al Casée di San Martino di Lupari arriva la squadra più giovane del girone C, il freschissimo Montebelluna.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Arzignano-Este - Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1. Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Vito Licari (Marsala)

Levico Terme-Campodarsego - Arbitro: Federico Tassano di Chiavari. Assistenti: Alessio Mauriello (Bologna) e Andrea Lusetti (Reggio Emilia)?

Luparense-Montebelluna - Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano. Assistenti: Marco Roncari (Vicenza) e Simone Conforti (Salerno)