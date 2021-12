Serie D, girone C: gli arbitri della 16°giornata

Sedicesima giornata di campionato per le squadre padovane mercoledì 22 dicembre alle ore 14:30. Per l'Este impegno casalingo molto complesso contro l'Adriese, terza in classifica. Trasferta per la Luparense, in casa del Cartigliano, squadra sempre insidiosa tra le propria mura. Al Gabbiano invece scontro tra Campodarsego ed Arzignano.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Arzignano - Arbitro: Flavio Fantozzi di Civitavecchia. Assistenti: Lorenzo D'Alessandris (Frosinone) e Manuel Cavalli (Bergamo)

Cartigliano-Luparense - Arbitro: Guido Verrocchi di Sulmona. Assistenti: Pierpaolo Carella (L'Aquila) e Luca Chiavaroli (Pescara)?

Este-Adriese - Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Assistenti: Aleksander Ferhati (Latina) e Tommaso Menolli (Rovereto)