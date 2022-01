Serie D, girone C: gli arbitri della 17°giornata

Diciasettesima giornata di campionato per le squadre padovane domenica 23 gennaio alle ore 14:30. Per la Luparense impegno casalingo molto insidioso contro l'Ambrosiana, attardata in classifica, ma da prendere sempre con le pinze come rivale. Trasferta per il Campodarsego di mister Masitto in quel di Cattolica, contro uno dei team più attivi sul mercato in questa tornata di calciomercato. Non gioca l'Este, bloccato a casa propria a causa dei molti contagi che hanno colpito la rivale di turno, il San Martino Speme

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Cattolica-Campodarsego - Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona. Assistenti: Federico Mezzalira (Varese) e Nicolas Prestini (Pavia)

Luparense-Ambrosiana - Arbitro: Valerio Bocchini di Roma 1. Assistenti: Daniele Tasciotti (Latina) e Tommaso Tagliafierro (Caserta)

