Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della 29°giornata

Ventinovesima giornata di campionato nel girone C della Serie D. Giocano in anticipo, sabato 1 aprile, tutte e tre le padovane. Riflettori puntati su Cjarlins Muzane-Este e Union Clodiense-Campodarsego. L'Este di Pagan, terzo in classifica, è chiamato a fare il definitivo salto di qualità e lo dovrà fare su un campo complesso come quello della squadra di mister Parlato, ex allenatore del Padova. I giallorossi distano dalla vetta 5 punti, crederci a questo punto è doveroso. Sempre rimanendo nei piani altissimi, ecco al Ballarin di Chioggia Union Clodiense-Campodarsego. La capolista contro la mina vagante del campionato. Andreucci, tecnico della Clodiense, ritrova il suo passato, Masitto idem. Chi vince acquista tanta autostima per il rush finale. Scontro ricco di insidie per la Luparense di Zironelli, chiamata a confermare il buon periodo di forma contro il Mestre al Casée.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Cjarlins Muzane-Este - Arbitro: Nicolò Rodigari di Bergamo (Dattilo-Spoletini)



Luparense-Mestre - Arbitro: Andrea Scarano di Seregno (Romeo-Scorrano)



Union Clodiense-Campodarsego - Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale (Damiano-Vitaggio)