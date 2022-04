Serie D, girone C: gli arbitri della 31°giornata

Quattordicesima giornata del girone di ritorno di campionato per le squadre padovane in un turno infrasettimanale mercoledì 27 aprile alle ore 14:30. Match d'altissima classifica tra Luparense ed Union Clodiense. I padovani alla ricerca dell'ennesima affermazione casalinga, mentre i veneziani sperano nel passo falso dell'Arzignano per accorciare. Impegno complesso tra i giallorossi di mister Pagan e il Levico Terme, mentre il Campodarsego affronta lo Spinea per cercare di proseguire le good vibes del derby vinto contro la Luparense.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Spinea-Campodarsego - Arbitro: Stefano Selva di Alghero. Assistenti: Marco Munitello (Gradisca d'Isonzo) e Simone Della Mea (Udine)

Luparense-Union Clodiense - Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio) e Mattia Bettani (Treviglio)

Levico Terme-Este - Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino. Assistenti: Anthony Cusumano (Collegno) e Nicolo' Pizzonia (Bra)