Serie D, girone C: gli arbitri della 32°giornata

Quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D girone C per le squadre padovane domenica 1 maggio alle ore 15:00. Ora gli errori non sono più ammessi, a tutti i livelli di classifica. A partire dall'Este con un impegno casalingo quasi impossibile con la capolista Arzignano Valchiampo, sempre più lanciata alla promozione in Serie C. Gara in casa anche per il Campodarsego contro il Levico Terme. Trasferta trevigiana piena di trappole per la Luparense di mister Zanini, contro il Montebelluna la squadra più giovane del raggruppamento C.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Este-Arzignano - Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Luigi Ingenito (Piombino) e Gabrio Pulcinelli (Siena)

Campodarsego-Levico Terme - Arbitro: Mattia Nigro di Prato. Assistenti: Roberto Meraviglia (Pistoia) e Marco D'Ottavio (Roma 2)?

Montebelluna-Luparense - Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni. Assistenti: Lorenzo Concari (Parma) e Leonardo Rossini (Genova)