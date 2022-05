Serie D, girone C: gli arbitri della 33°giornata

Sedicesima giornata di campionato del girone di ritorno per le squadre padovane. Per l'Este impegno in trasferta molto difficile contro l'Adriese, terza in classifica. Gli uomini di Pagan potranno giocare in leggerezza e libertà. Al Casée di San Martino di Lupari arriva il Cartigliano per gli uomini di Zanini, ultimamente in crisi di risultati. Big match di giornata al Dal Molin di Arzignano tra i padroni di casa, capolista inseguita da vicinissimo dall'Union Clodiense e il Campodarsego.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Arzignano-Campodarsego - Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti: Mattia Morotti (Bergamo) e Luca Bernasso (Milano)

Adriese-Este - Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli. Assistenti: Stefano Petarlin (Vicenza) e Alessia Cerrato (San donà di Piave)

Luparense-Cartigliano - Arbitro: Antonio Monesi di Crotone. Assistenti: Federico Giovanardi (Terni) e Roberto Meraviglia (Pistoia)?