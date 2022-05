Serie D, girone C: gli arbitri dell'ultima giornata di campionato

Ultima giornata di campionato per le squadre padovane domenica 14 maggio alle ore 16:00. Per la Luparense impegno in trasferta contro l'Ambrosiana, alle prese con una stagione complicatissima che terminerà ai playout contro il Delta Porto Tolle. Mantenere il vantaggio del fattore campo, per i veronesi, è una grande motivazione per affrontare al meglio i Lupi di Zanini. Gioca e festeggia in casa il Campodarsego di mister Masitto contro il Cattolica retrocesso. Ci sarà spazio per i tantissimi giovani che scalpitano nel settore giovanile biancorosso, per avvicinarsi con relax e buone vibrazioni ai playoff contro la sconfitta dal big match tra Union Clodiense ed Arzignano. Infine l'Este al Nuovo Comunale ospita in casa il già retrocesso San Martino Speme

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Cattolica - Arbitro: Francesco Gai di Carbonia. Assistenti: Alessandro Scifo (Trento) e Simone Della Mea (Udine)

Este-San Martino Speme - Arbitro: Daniele Aronne di Roma 1. Assistenti: Simone Giuseppe Chimento (Saronno) e Manuel Cavalli (Bergamo)

Ambrosiana-Luparense - Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino. Assistenti: Nicola Di Meo (Nichelino) e Damiano Caldarola (Asti)