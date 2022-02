Serie D, girone C: gli arbitri della quarta giornata di ritorno

Nel girone di ritorno ogni gara ha il suo peso specifico di gran lunga superiore rispetto all'andata. Ovviamente anche la Serie D girone C, dominata dal duo Arzignano-Union Clodiense, non fa differenza. Propio i veneziani, guidati dall'indimenticato ex tecnico Andreucci, sono attesi dall'insidiosa trasferta del Gabbiano contro il Campodarsego di mister Masitto. Uno scontro d'alta classifica in piena regola, con i biancorossi padovani autentica mina vagante del raggruppamento, alla ricerca di punti preziosi per continuare a sognare in alto. Per trasformare i proclami di rimonta in realtà, anche la Luparense è chiamata a vincere domenica contro il Delta Porto Tolle in trasferta nel rodigino. C'è da curare una fastidiosa "pareggite" che negli ultimi quattro turni ha fatto portare a casa a Rivi e compagni solo 4 punti in graduatoria. Infine ecco l'Este di mister Pagan, redue da due vittorie consecutive in scontri salvezza, è chiamata dal terzo scontro decisivo per il mantenimento della categoria, magari senza passare dai play out. Contro il Montebelluna serviranno i migliori giallorossi per portare a casa l'intera posta in palio.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

Montebelluna-Este - Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Assistenti: Lorenzo Savasta (Bra) e Matteo Franzoni (Lovere)

Delta Porto Tolle-Luparense - Arbitro: Valerio Bocchini di Roma 1. Assistenti: Bruno Dattilo (Roma 1) e Lorenzo D'Alessandris (Frosinone)

Campodarsego-Union Clodiense - Arbitro: Marco Peletti di Crema. Assistenti: Ilaria Montanelli (Lecco) e Alessandro Cassano (Saronno)