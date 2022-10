Serie D, girone C: gli arbitri del derby Campodarsego-Este e della Luparense

Sesta giornata di campionato per le squadre padovane in Serie D girone C da cuori forti. È tempo di derby al Gabbiano di Campodarsego, dove la capolista di mister Masitto attende il sorprendente Este di Pagan. Si prevede una gara divertente e ricca di contenuti tecnico-tattici di grande livello. Gli stessi previsti in quel di Adria, dove la claudicante Luparense, reduce da quattro pareggi consecutivi, è attesa al cospetto della solita e temibilissima Adriese.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Adriese-Luparense - Arbitro: Federico Tassano di Chiavari (Manni-Pampaloni)

Campodarsego-Este - Arbitro: Marco Giordano di Castelfranco Veneto (Pascale-Selleri)