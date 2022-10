Serie D, girone C: gli arbitri dell'ottava giornata

Ottava giornata di campionato molto insidiosa per le squadre padovane in Serie D girone C. La capolista Este andrà a fare visita alla Dolomiti Bellunesi. Da una parte la sorpresa del raggruppamento, l'Este di Pagan, dall'altra la delusione di queste prime partite, la Dolomiti Bellunesi. Trasferta ricca di tranelli quella in Friuli per la Luparense, sul campo del Torviscosa. Per gli uomini di Zironelli, alla ricerca della tanto agognata continuità, un banco di prova da prendere sul serio. Uno dei piatti forti del turno è sicuramente lo scontro diretto tra il Campodarsego e il Legnago Salus. I biancorossi, rinfrancati dall'affermazione proprio sulla Dolomiti Bellunesi, desiderano continuare la marcia verso i piani alti della classifica.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Legnago Salus - Arbitro: Giacomo Rossini di Torino (Cusumano-Pellegrino)

Dolomiti Bellunesi-Este - Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Luigi Fabrizio D'Orto-Fabio Cattaneo)

Torviscosa-Luparense - Arbitro: Lorenzo Moretti di Cesena (Daghetta-Vora)