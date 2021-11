Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della nona giornata

Nona di campionato per le squadre patavine domenica alle ore 14:30 ed è tempo di super big match. Come quello a cui sono attesi i Lupi di mister Zanini contro l'Arzignano. Doppio impegno in trasferta per l'Este e il Campodarsego. L'Este va al Baracca di Mestre contro gli uomini di mister Zecchin rilanciati in classifica e nel morale dopo le due vittorie consecutive. Trasferta molto complicata per il Campodarsego a Porto Tolle contro il Delta.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Delta Porto Tolle-Campodarsego Arbitro: Giovanni Tricarico di Verona Assistenti: Pier Guido Morsanuto (Portogruaro) e Domenico Luccisano (Taurianova)

Luparense-Arzignano - Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari Assistenti: Nicolo' Fuccaro (Genova) e Gennantonio Martone (Monza)

Mestre-Este - Arbitro: Senthuran Lingamoorthy di Genova Assistenti: Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco