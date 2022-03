Serie D, girone C: le designazioni arbitrali dell'ottava giornata di ritorno

Ottava giornata di ritorno per le squadre patavine con doppio anticipo sabato alle ore 14:30 per Luparense ed Este. Il big match di giornata è in scena al Gianni Casée di San Martino di Lupari. Tra Luparense ed Adriese, punti in palio importanti per il terzo posto in classifica. L'Este è atteso nel veronese contro il pimpante Caldiero Terme assetato di punti. Il Campodarsego è chiamato a dare continuità al blitz casalingo contro la Dolomiti Bellunesi, affrontando il Cartigliano.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Luparense-Adriese - Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Assistenti: Marco Campanella (Agrigento) e Manfredi Scribani (Agrigento)

Cartigliano-Campodarsego - Arbitro: Alessio Amadei di Terni. Assistenti: Gian Marco Cardinali (Perugia) e Federico Giovanardi (Terni)

Caldiero Terme-Este - Arbitro: Filippo Pazzarelli di Macerata. Assistenti: Alessia Cerrato (San donà di Piave) e Pier Guido Morsanuto (Portogruaro)