Serie D, girone C: gli arbitri della sesta giornata di ritorno

Sesta giornata di campionato in trasferta per le squadre patavine domenica alle ore 14:30. La partita più difficile è sicuramente quella dell'Este, che va a Cartigliano per l'ennesimo scontro salvezza di questo periodo. Gare sulla carta più semplici per Luparense e Campodarsego, rispettivamente contro Mestre e Montebelluna. Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Montebelluna-Campodarsego - Arbitro: Luca Selvatici di Rovigo. Assistenti: Alessia Cerrato (San Donà di Piave) e Daniele Sbardella (Belluno)

Mestre-Luparense - Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze. Assistenti: Simone Marconi (Lucca) e Roberto Palermo (Pisa)

Cartigliano-Este - Arbitro: Gianluca Martino di Firenze. Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio) e Andrea Pacifici (Arezzo)