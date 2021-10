Serie D, girone C: le designazioni arbitrali della settima giornata

Girone C

Serie D Girone C

Settima giornata di campionato per le squadre patavine domenica alle ore 14:30. Doppia trasferta per l'Este e il Campodarsego. L'Este va nel rodigino contro il Delta Porto Tolle, mentre il Campodarsego è chiamato al riscatto nel terribile catino del Dolomiti Bellunesi. Incrocio molto complesso anche per la Luparense, al Casee domani pomeriggio contro il Levico Terme. Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Delta Porto Tolle-Este - Arbitro: Mattia Mirri di Savona Assistenti: Lorenzo Riganò (Chiari) e Francesco Pirola (Abbiategrasso)

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego - Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema Assistenti: Filippo Tortolo (Basso Friuli) e Simone Milillo (Udine)

Luparense-Levico Terme - Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale Assistenti: Dario Testaì (Catania) e Francesco Davide Bonaccorso (Catania)