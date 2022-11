Serie D, girone C: gli arbitri dell'undicesima giornata

Undicesima giornata di campionato ricca di insidie per le squadre padovane in Serie D girone C. Il Campodarsego, secondo in classifica, è atteso in trasferta sul campo del Cjarlins Muzane del neo tecnico, ex Padova, Carmine Parlato. Obiettivo, non perdere terreno sul lanciatissimo Union Clodiense. Anche la Luparense è chiamata al Casée ad una sfida ricca di pericoli contro il Cartigliano di mister Ferronato. Trasferta nel vicentino per l'Este contro il Montecchio Maggiore, squadra che in questo campionato ha già bloccato l'Union Clodiense sul pareggio e il Campodarsego alla sconfitta.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Cjarlins Muzane-Campodarsego - Arbitro: Davide Cerea di Bergamo (Pirola-Prestini)

Luparense-Cartigliano - Arbitro: Pietro Campazzo di Genova (Munitello-Mamouni)

Montecchio Maggiore-Este - Arbitro: Fabio Franzo' di Siracusa (Scribani-Bennici)