Serie D, girone C: l'arbitro di Este-Campodarsego è Drigo

C'è grande attesa per domani in provincia di Padova dove si ritrovano, a quattro mesi distanza dall'incontro al Gabbiano, Este e Campodarsego in un derby che promette gol e spettacolo e reti. Dopo gli otto gol rifilati in due gare ad inizio stagione, gli uomini di mister Masitto, tecnico del Campodarsego, hanno intenzione di proseguire al meglio il loro percorso in campionato. Alla luce della vittoria di settimana scorsa a Cattolica, i biancorossi arrivano già in ritmo partita e carichi a quest'appuntamento, con un Fratini in più in mezzo al campo. Un mese dopo l'ultimo match, ecco anche l'Este di mister Pagan, squadra come sempre ostica da affrontare in questi big match.

L'arbitro del derby patavino è il signor Mattia Drigo di Portogruaro. Sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Conforti di Salerno e Stefano Girgenti di Ferrara.