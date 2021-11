Serie D, girone C: le designazioni arbitrali dell'ottava giornata

Ottava di campionato per le squadre patavine domenica alle ore 14:30. Doppio impegno casalingo per l'Este e il Campodarsego. L'Este attende al Nuovo Comunale il Caldiero Terme assetato di punti, mentre il Campodarsego è chiamato a dare continuità al blitz in trasferta di Belluno contro la Dolomiti Bellunesi, affrontando il Cartigliano al Gabbiano. Incrocio pericolosissimo per la Luparense, in trasferta contro l'Adriese, già giustiziere del Campodarsego.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Adriese-Luparense - Arbitro: Alessandro Cutrufo di Catania. Assistenti: Giuseppe Minutoli (Messina) e Paolo Vitaggio (Trapani)

Campodarsego-Cartigliano - Arbitro: Davide Matina di Palermo Assistenti: Simone Giuseppe Chimento (Saronno) e Andrea Manzini (Voghera)

Este-Caldiero Terme - Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno Assistenti: Doriana Isidora Lo Calio (Seregno) e Antonio Nicolo' (Milano)