Serie D, girone C: impresa Este, Arzignano stoppato al Dal Molin

Un grandissimo Este ferma al Dal Molin la corsa dell'Arzignano capolista, bloccandola sul pareggio a reti bianche nella quindicesima giornata del campionato di serie D girone C. Un buon risultato per gli uomini di Pagan, che confermano il trend positivo contro le big del girone. La continuità di prestazioni ora c'è, a questo punto bisogna trovarla anche in termini di risultati. I 15 punti in classifica danno un po' di ossigeno in vista della ripresa del campionato.

LA CRONACA

Gara sempre molto equilibrata, con i padroni di casa a condurre il gioco lasciando spazi invitanti per il contropiede dei giallorossi. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano, mentre nella ripresa sale in cattedra Peixoto, capace di sbarrare la strada su Antoniazzi, mentre Moras scivola al momento del tiro al 52'. Nel proseguo del match l'Este soffre, ma il fortino tiene. Mercoledì altro big match: al Nuovo Comunale dell'Este arriva l'Adriese terza in classifica in coabitazione con la Luparense.

Ecco il tabellino della gara del Dal Molin di Arzignano:

ARZIGNANO: Bacchin, Pasqualino, Casini, Molnar, Nchama (14’ st Cescon), Fyda, Moras (28’ st Beltrame), Gning, Antoniazzi (43’ st Cariolato), Bonetto, Gnago (28’ st Calì). All. Bianchini

ESTE: Peixoto, Munaretto, Piccardi, Bordi (38’ st Abrefah), Marchiori, Hoxha, Zanetti, Altuna, Battistini (47’ st Espinar), Caccin, Olonisakin (31’ st Boix). All. Pagan

Arbitro: Silvestri di Roma 1

Ammoniti: Moras, Pasqualino, Beltrame, Altuna, Abrefah

Recupero: 2', 5'