Bangal meravigliao, la Luparense piega a domicilio l'Adriese

Basta un acuto di Bangal alla Luparense per espugnare il Bettinazzi di Adria nel big match della terza giornata di campionato. Vittoria di grandissima importanza per l'11 di Coletti contro una diretta rivale per i piani alti della classifica, come l'Adriese. Dopo la sconfitta interna contro il Mestre capolista, ecco la risposta che il presidente Zarattini si aspettava. Una Luparense che si conferma squadra da trasferta, centrando il terzo successo consecutivo tra Coppa Italia e campionato della sua stagione.

Gara all'insegna dell'equilibrio, come spesso accade a queste latitudini. Bigonzoni al 43' sfiora il gol con una bordata da fuori, ma Galassi devia da fuoriclasse. Due minuti dopo è il turno di Roberto, con un doppio intervento su Brugnolo ed Ouro. Nella ripresa lo spartito è sempre lo stesso: Lupi con il pallino del gioco in mano, Adriese brava a rendere sterile il possesso palla dei ragazzi di Coletti. Al 22' della ripresa ecco la rete che decide la gara, con Bangal, al secondo centro in due partite. Nel finale trova spazio anche il neo acquisto Romizi, ma il risultato non cambia. I Lupi si portano a casa l'intera posta in palio, per Vecchiato un inizio di stagione da dimenticare con solo 3 punti raccolti in 3 partite.



Questo il tabellino della gara dello stadio Bettinazzi:

ADRIESE - LUPARENSE 0-1

Adriese: Galassi, Feruglio (34’ st Gasparini), Montin, Petdji, Ouro Agouda, Brugnolo, Moras (34’ st Rosso), Colombi (18’ st Strada), Mollica (43’ st Pagni), Cavallini (23’ st Pimazzoni), Abdalla.

Allenatore: Roberto Vecchiato.

Luparense: Roberto, De Zen, Grandis, Marino (40’ st Romizi), Bangal Faisal (45’ st Rossi), De Cerchio (36’ st Cancello), Bigonzoni (12’ st Marrone), Modesti, Puca, Colazzilli, Leveque (12’ st Schimmenti).

Allenatore: Tommaso Coletti.

Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Assistenti: Caminati di Forlí e Apollaro di Rimini.

Reti: 22’ st Bangal

Note. Ammoniti: Modesti (L), De Zen (L), Strada (A), Roberto (L), Cancello (L). Espulsi: Zanon (A). Spettatori 450 circa. Recupero: 3’ e 7’.