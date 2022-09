Serie D, girone C: Beccaro-Bussi e la Luparense vola a Levico Terme

Inizia il campionato e la Luparense dimostra il motivo per cui viene considerata da molti la favorita numero 1 del campionato di Serie D girone C, sconfiggendo con il risultato di 2 a 0 il Levico Terme in terra trentina. Apre i conti Beccaro in chiusura di prima frazione, chiude la contesa Bussi ad un quarto d'ora dalla fine, insomma per mister Zironelli e i suoi ragazzi, debutto migliore non poteva esserci. Zirolandia è appena all'inizio e guadagna già punti sull'Union Clodiense, fermata sul pareggio in casa del Cjarlins Muzane, guarda caso quest'ultimi, prossimi avversari della Luparense al Casée la prossima settimana.

LA CRONACA

La Luparense opta per la twin towers in avanti, con Gnago e Persano, rinunciando a Bussi, ma dando spazio a Cabianca sulla fascia sinistra al posto di Russo. Proprio quest'ultimo, nel primo tempo, sfiora il vantaggio svettando di testa su azione da corner. La gara viene sbloccata dal fiore all'occhiello del mercato del presidente Zarattini, Marco Beccaro, che addomestica un lancio dalle retrovie, elude l’intervento di Segantini e deposita nella porta sguarnita con il mancino. Siamo al 43'. Nella ripresa, il caldo la fa da padrone, con le squadre che viaggiano stanche e senza troppa benzina in corpo. Il palo di Rinaldo ridesta la Luparense, che al 75' blinda il match con Bussi, entrato in precedenza per l'opaco Gnago, abile nel colpire di testa su corner di Beltrame. Il finale sorride ai Lupi che portano a casa il primo successo stagionale lanciando un messaggio chiaro e nitido. Per la vittoria del campionato, i Lupi ci sono.

Questo il tabellino della gara:

LEVICO TERME (4-2-3-1): Segantini; Masetti, Raggio, Dalla Bernardina, Marini; N. Santuari, Rinaldo (67’ Gasperotti); Mazzucca (63’ Ongaro), G. Santuari (78’ Fracaro), Orsega (67’ Compaore); Gubellini All. Rastelli

LUPARENSE (3-4-1-2): Milan; Mariutto, Solerio, Maset; Beltrame (87’ Russo), Beccaro (70’ Casarotto), Boscolo (84’ De Leo), Cabianca; Rubbo; Gnago (61’ Bussi), Persano All. Zironelli

DIRETTORE DI GARA: Matteo Santinelli (Bergamo)

MARCATORI: 43’ Beccaro (L), 75’ Bussi (L)

AMMONITI: Gnago