Serie D, girone C: Beltrame riacciuffa l'Adriese, Luparense un punto di carattere

Ancora un pareggio per la Luparense di mister Zironelli contro l'Adriese ex seconda in classifica, sopravanzata questa domenica dall'Union Clodiense ed agganciata in terza posizione dalla Virtus Bolzano corsara a Caldiero. Un pari dal sapore dolce per i Lupi, finalmente capaci di tirare fuori gli artigli - oltre gli attributi - al Gianni Casée. Continuano a vedersi progressi in casa Luparense, questo è indubbio. Dopo aver toccato il fondo contro il Montecchio Maggiore tre giornate fa, i Lupi nelle ultime settimane stanno rimettendo a poco a poco i tasselli giusti al posto giusto. Ecco perché il pari contro una delle big del girone, storicamente una bestia nera per i rossoblu, può fare felici i tifosi di San Martino di Lupari. Da qui alla fine, con un filotto di vittorie si può ancora provare a segnare.

Nel primo tempo meglio l'Adriese, che nonostante l'assenza di bomber Gioé, mette ripetutamente in difficoltà la retroguardia diretta da Solerio. Non sorprende il vantaggio a 5’ dall’intervallo di Andrea Tomasi, capace di infilare Voltan con una prodezza di colpire di controbalzo dal limite dell’area su appoggio di Farinazzo. L'intervallo questa volta è provvidenziale e la squadra di Zironelli nella seconda frazione sfodera una delle migliori prestazioni dell'anno. Il pareggio di Beltrame all'88' - terza rete in campionato per l'ex Arzignano - è meritato e sacrosanto.

Proseguire sull’onda dell’ottimo secondo tempo visto contro l'Adriese, ora è un imperativo per la squadra del presidente Zarattini. Già a partire dal prossimo impegno allo Stadio Piergiovanni Mecchia contro il Portogruaro, domenica 19 febbraio alle ore 14:30. Per migliorare il decimo posto in classifica, per regalare qualche soddisfazione ad un pubblico sempre caldo e vicino ai propri beniamini.

Questo il tabellino della gara del Gianni Casée:

Luparense-Adriese 1-1

(Primo tempo 0-1)



Luparense (3-4-2-1): Voltan; Mariutto, Solerio, Mané; Beltrame, Boscolo, Toffanin (79’ Maset), Bia (78’ De Leo); Beccaro (79’ Russo), Merkaj; Gnago All. Zironelli



Adriese (4-3-1-2): Bonucci; Feruglio (64’ Gasparini), Montin, Tiozzo, Brigati (75’ Zupperdoni); Maniero, Gemignani, Tomasi; Rabbas; Campion (71’ Forapani), Farinazzo (85’ Moras) All. Vecchiato

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)



Reti: 39’ Tomasi (A), 88’ Beltrame (L)



Ammonizioni: Mané (L), Beccaro (L), Boscolo (L), Mariutto (L)



TIRI (IN PORTA): 12 (5) – 11 (4) FALLI: 10-4 CORNER: 7-6 OFFSIDE: 3-1 RECUPERO: 1’ PT – 5’ ST

SPETTATORI: 1000 circa