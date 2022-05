Serie D, girone C: Caccin rinnova con l'Este

Anche il quarto rinnovo è realtà. Anche nella stagione 2022/2023 l'Este Calcio potrà contare sulla sapienza calcistica di Giacomo Caccin. Una riconferma importante dopo quelle di mister Pagan, Bordi, Munaretto, Piccardi e Zanetti. Per il centrocampista estense, la prossima sarà la terza stagione al Nuovo Comunale. Quest'anno ben 31 presenze e una rete per l'ex Padova e Cittadella. Insieme ad Abrefah ha rappresentato uno dei segreti della mediana giallorossa da dicembre in poi, nonché della permanenza in D della squadra presieduta da Lucchini.

Ora sono attesi i rinnovi degli altri protagonisti della stagione dell'Este. Da Abrefah a Florian, passando per bomber Battistini: riconfermare il pupillo di mister Pagan sarebbe un grosso passo in avanti per misurare le ambizioni sotto la città murata della Bassa Padovana.