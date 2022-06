Serie D, girone C: calciomercato, Campodarsego in attesa di buone notizie

Tutto gira intorno Colombi. A Campodarsego sono tutti in attesa di capire cosa farà la punta protagonista del quinto posto conquistato dai biancorossi di mister Masitto. Una volta definita la sua posizione, in settimana si attendono sviluppi, si potranno fare valutazioni sul da farsi. Di certo sostituire, in caso di partenza, le sue 17 reti in campionato, sarà tutto tranne che facile.

Mister Masitto si può consolare con le ufficialità praticamente certe di Cocola, Addiego Mobilio, Marini, Alluci e Oneto per la prossima stagione. In bilico le posizioni di Gentile e Fortin. Su quest'ultimo è forte il pressing del Padova di Mirabelli e in caso di chiamata dal piano superiore il presidente Pagin promuoverà come secondo dalla Juniores il classe 2005 Luca Minozzi. Per Gentile tante richieste dalla Lega Pro, mentre saluta anche Messali la compagine di Campodarsego.