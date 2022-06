Serie D, girone C: calciomercato, Luparense pronta ai botti in arrivo

Luparense iperattiva sul mercato e pronta ad ufficializzare quattro colpi sul mercato in entrata questa settimana. Come avevamo preannunciato sono in dirittura d'arrivo l'attaccante del Cjarlins Muzane Massimo Bussi e il difensore mancino del Crema Matthias Solerio. Oltre a loro due, ecco in arrivo proprio dall'Union Clodiense e la Dolomiti Bellunesi due giocatori in grado di alzare l'asticella in termini tecnici e personalità. Dai veneziani ecco il centrale senegalese Assane Mboup, mentre dalla Dolomiti ecco il talentuosissimo classe 2002 Gianluca De Leo, settore giovanile anche dell'Inter in passato.

Oltre agli acquisti, si fanno sempre più rumorose le indiscrezioni sulle riconferme al Casée. Si tratta di tre pezzi da novanta del calibro del difensore Marco Frison, il centrocampista Boscolo Papo, ma soprattutto del capitano Alberto Rubbo, reduce da 9 gol nella stagione appena conclusa e pronto ad aiutare i Lupi a raggiungere la C.

Sul fronte partenze da registrare l'addio di Beccaro, che scende di categoria all'Academy Plateola, e quello altamente probabile di Rivi, nonostante le 19 marcature in campionato. Sulla punta destinata a sostituire l'ex Trento si valutano tre profili: Fasolo dell'Union Clodiense, reduce da 11 reti in 32 apparizioni, Bardelloni, protagonista nel girone B della Serie D con il Virtus Cesarano Bergamo di ben 18 gol e 6 assist in 34 presenze di campionato e poi Dario Sottovia, nella seconda parte della stagione in Eccellenza nell'Academy Plateola ed ex giocatore di Zironelli ai tempi di Mestre. Per lui si tratterebbe di un ritorno con la maglia dei Lupi.