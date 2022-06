Serie D, girone C: calciomercato, Bussi vicinissimo alla Luparense

Dopo 45 gol in 5 stagioni con il Cjarlins Muzane, Massimo Bussi è in procinto di trasferirsi alla Luparense di mister Zironelli. La notizia scuote il mercato dei bomber in Serie D girone C.

Per il suo trasferimento definitivo manca solo l'annuncio ufficiale della società del presidente Zarattini, ma al Casée sognano un reparto offensivo pazzesco con Rivi e Cardellino.

Il saluto del bomber friulano dalle colonne de "Il Messagero Veneto" non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Il prodotto del settore giovanile del Siena si ricongiunge con uno dei suoi mentori, mister Zironelli, già incontrato ai tempi di Mestre.

Quest'anno per Bussi 11 reti in sole 25 presenze in campionato con la maglia del Cjarlins Muzane. Un tassello di grosso spessore è in arrivo per la rincorsa alla serie C. Il presidente Zarattini comincia a fare sul serio.