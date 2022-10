Serie D, girone C: Campodarsego male nell'anticipo, vince il Caldiero

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie D il Campodarsego cade sul campo del Caldiero. 1 a 0 per i veronesi di mister Cacciatore, in grado di interrompere la striscia positiva degli uomini di Masitto con una rete di Zerbato al quarto minuto della ripresa.

Nonostante le tante occasioni create dal Campodarsego, è mancato il guizzo vincente ad Orlandi, Diarrassouba, Cupani e Buongiorno. Il Caldiero, con una gara ordinata e pragmatica, ha saputo fare sua la posta in palio, portandosi in classifica a 14 punti, a -2 dalla vetta. Oneto, di professione terzino destro, è stato l'uomo ad andare due volte più vicino al gol, sintomo di un Campo sempre in palla, ma con problemi in avanti. L'inserimento di Buongiorno prosegue a rilento e l'ex Union Clodiense, nonostante i 3 gol in campionato, stenta ancora ad essere realmente efficace sottoporta e per i suoi compagni. E la prossima giornata arriva il Levico Terme al Gabbiano.

Questo il tabellino della gara del veronese:

CALDIERO-CAMPODARSEGO 1-0

CALDIERO: Kuqi, Baschirotto, Braga, Filiciotto, Roverato, Baldani, Zerbato, Boldini (40′ st Rossi), Orfeini (1′ st Pimazzoni), Manarin (18′ st Marini), Cherubin (1′ st Battistini).

A disposizione: Aldeghieri, Lerco, Saggioro, Cordioli, Fiumicetti.

Allenatore: Cacciatore.

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (43′ st Pozzebon), Ballan (43′ st Girardello), Guitto, Perez, Buratto, Orlandi (10′ st Prevedello), Alluci (14′ st Likaxhiu), Buongiorno, Diarrassouba (44′ st Pallecchi), Cupani.

A disposizione: Peixoto, Marini, Kola, Rubin.

Allenatore: Masitto.

Arbitro: Recupero di Lecce.

Reti: 4′ st Zerbato.

Note: gara iniziata con qualche minuto di ritardo per infortunio al secondo assistente di gara. Ammoniti Baschirotto, Filiciotto, Buratto e Orlandi. Espulsi i due allenatori, Cacciatore e Masitto, al 28′ st, e Baldani al 39′ st. Calci d’angolo 1-6. Recupero 0′ e 5′.