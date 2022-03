Serie D, girone C: Este in trasferta a Caldiero, alla ricerca del gol perduto

Giornata cruciale per l'Este di mister Pagan, chiamato ad affrontare il Caldiero quinto in classifica oggi alle ore 14.30 nel veronese. Trasferta complicatissima per Caccin e compagni, chiamati ad invertire il trend delle ultime tre partite, condito da due sconfitte un solo pari. La zona play out torna pericolosamente a scottare in casa atestina e a preccuppare è la poca prolificità della squadra.

Appena 17 le reti segnate in campionato, terz'ultimo attacco del girone, con solo lo Spinea, con 13, e il Cattolica, con 15, in grado di fare peggio. Come se non bastasse, il gol latita dal 20 febbraio, quando gli uomini di Pagan segnarono tre reti nella vittoriosa trasferta di Montebelluna. Ultimo acuto, al momento, di una stagione tormentata per gli atestini.

Contro i veronesi, ecco la coppia Battistini-Florian. Chissà se basterà per rompere questo digiuno e tirare fuori dalle secche di classifica questo Este sempre pericolante.