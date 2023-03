Serie D, girone C: Este, tris al Caldiero. È sempre terzo posto!

È grande Este a Caldiero. 3 a 1 in terra veronese per gli uomini di Pagan, al terzo posto successo consecutivo e in piena lotta per la Serie C, a soli 5 punti dalla capolista Legnago. Gli estensi, con buona pace della Virtus Bolzano, sono il vero bug stagionale del girone C. Terzo posto in classifica, migliore attacco del girone e un rendimento che stupisce solo chi non conosce Andrea Pagan, vero taumaturgo di questa rosa esplosiva per qualità e gioventù. Con buona pace di budget ricolmi di soldi e nomi.

Anche contro i ragazzi di Cacciatore, l'Este ha dettato legge in modo netto e chiaro, passando in vantaggio al 7' con il classe 2004 Tommaso Agostini, alla prima rete in questa categoria. Dopo Cogo e Franzolin, un altro prodotto del vivaio giallorosso si mette in mostra e dimostra di valere serenamente la categoria. Il pareggio di Zerbato, al 19', è solo un incidente di percorso, perché l'Este già a fine primo tempo trova il nuovo vantaggio con Giacomazzi al 45', alla terza marcatura in stagione. Nella ripresa torna alla rete, dopo sette gare a digiuno, anche Nicola De Vido al 50'. Per il centrocampista dell'Este è l'ottavo centro in campionato. Numeri incredibili per un giocatore che l'anno scorso giocava in Eccellenza al Calvi Noale. Ora per la squadra di Pagan, arriva il bello. Prima della sosta per il Torneo di Viareggio, l'Este attende in casa il Montecchio Maggiore, in caduta libera nel girone di ritorno.