Serie D, girone C: ottimo punto per l'Este, Caldiero fermato sul pari

L'Este torna al gol e porta a casa un punto preziosissimo in vista della rincorsa salvezza sul campo molto difficile del Caldiero Terme, quinta forza del girone C della Serie D. In terra veronese, nella 25°giornata di campionato, i giallorossi di Pagan vanno sotto nella prima frazione con una rete di Lorenzo Zerbato, al sedicesimo centro stagionale in campionato e re indiscusso dei bomber del raggruppamento, ma nella ripresa reagiscono. Il gol del pareggio lo trova Battistini, ex Mestre, in grado di regalare un punticino che muove poco la classifica, ma fa grande morale in vista delle sfide che attendono i padovani in settimana. Mercoledì al Nuovo Comunale ci sono punti salvezza in palio contro il Mestre, mentre domenica nuovamente nel Friuli contro il Cjarlins Muzane, rinvigorito dal pareggio odierno contro la dominatrice del raggruppamento.