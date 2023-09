Serie D: le padovane nel girone C, ufficiali (finalmente) i calendari

È stato reso noto - finalmente - il calendario del girone C della Serie D, che vede impegnate, tra le altre, le padovane Campodarsego, Este e la Luparense. Anche quest'anno 34 giornate adrenaliniche per definire chi salirà tra i professionisti in serie C. Due turni infrasettimanali, precisamente l'1 Novembre 2023 ed il giovedì di Pasqua, 28 marzo 2024. Sono tre le soste: la classica di Natale, il 17 marzo 2024 per il Torneo di Viareggio e il 31 marzo 2024 per la Pasqua. Gli orari di inizio delle gare differiranno in relazione al periodo stagionale: da settembre ore 15.00, dal 29 ottobre ore 14.30, dal 31 marzo ore 15.00, dal 12 maggio ore 16.00.

Si comincia il 10 settembre alle ore 15.00. Debutto subito insidioso per la Luparense, in trasferta contro il Portogruaro. Esordiranno in casa il Campodarsego, al Gabbiano contro il Mori Santo Stefano, e l'Este contro il Chions.

Questo il programma della prima giornata di campionato:

Adriese - Dolomiti Bellunesi

Breno - Atletico Castegnato

Campodarsego - Mori Santo Stefano

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore

Este - Chions

Mestre - Monte Prodeco

Portogruaro - Luparense

Union Clodiense - Treviso

Virtus Bolzano - Bassano

Gli scontri diretti tra le padovane avverranno nelle seguenti giornate:

6° - Luparense-Campodarsego (15/10/23)

14° - Este-Campodarsego (03/12/23)

16° - Este-Luparense (17/12/23)

23° - Campodarsego-Luparense (11/02/24)

31° - Campodarsego-Luparense (14/04/24)

33° - Luparense-Este (28/04/24)