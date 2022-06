Serie D, girone C: il centrale Calgaro approda all'Este

Girone C

Serie D Girone C

Dopo le riconferme di Munaretto e Bordi nel cuore della difesa, ecco il primo acquisto nel reparto arretrato. Si tratta del classe 2001 Tommaso Calgaro, nome molto noto a queste latitudini per i suoi trascorsi nelle giovanili del Padova, ma anche per le sue esperienze con la Luparense nel 2019-2020 e nel Campodarsego la successiva annata.

Quest'anno ha giocato nella VIllafranchese in Promozione girone C dove ha dato sfoggio della sua prorompente fisicità a cui si aggiunge un senso della marcatura e una buonissima elevazione, che lo rende un colpitore di testa molto insidioso per le difese avversarie.

Il progetto Este prende sempre più forma, anche se all'appello mancano ancora nomi rilevanti soprattutto in mezzo al campo.