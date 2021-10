Serie D, girone C: Campodarsego impatta a Chioggia

Mister Masitto voleva una reazione dai suoi e alla fine torna da Chioggia con un punto di platino. Al sempre difficile stadio Ballarin è andata in scena una gara dura, piena di contrasti in mezzo al campo e gioco ai limiti. I 6 ammoniti finali ne sono la testimonianza. Alla fine per il Campodarsego, questo empate significa terzo posto in classifica, in coabitazione con Cartigliano e Adriese. Per l'Union Clodiense, del grande ex Andreucci, qualche rimpianto. In particolar modo nel primo tempo sono i veneziani a sfiorare il gol con Calabrese (15'), Serena (26') e Fasolo (29'). In tutti i casi gli ospiti si chiudono con ordine e respingono gli assalti locali. Nella ripresa il Campodarsego è più sciolto e sbarazzino e va vicino al gol dei tre punti con Lovato, al 69', e con bomber Colombi all'84'. La sua splendida rovesciata è alta di qualche centimetro sopra la traversa.

Prossima settimana impegno in trasferta contro l'Ambrosiana. Ecco il tabellino della gara:



UNION CLODIENSE: Passador, Boscolo Bisto, Tinazzi, Serena (34′ st Romano), Mboup, Cuomo, Calabrese, Finazzi (36′ st Kaptina), Ouro (34′ st Duse), Casarotto, Fasolo (25′ st Marcolin). A disposizione: Voltan, Calcagnotto, Spaneshi, Monticelli, Buratto. Allenatore: Andreucci.

CAMPODARSEGO: Fortuna, Oneto, Messali (9′ st Marini), Buratto, Gentile, Guitto, Cocola (9′ st Cupani), Alluci (22′ st Lovato), Colombi, Addiego Mobilio, Giusti (7′ st Solinas). A disposizione: Boscolo Palo, Prevedello, Bertazzolo, Santinon, Lukanovic. Allenatore: Masitto.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Ammoniti Cuomo, Casarotto, Fasolo, Messali, Colombi e Boscolo Bisto. Angoli 4-3. Recupero 0′ e 3′