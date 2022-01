Serie D, girone C: Campodarsego forza 3, Cattolica annientato

Buona la prima del 2022 per il Campodarsego, capace di andare a vincere in casa del Cattolica, con il risultato di 1 a 3, nella diciasettesima giornata del campionato, l'ultima di questo girone d'andata. I baincorrossi controllano sempre il match e trovano le reti a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Con questi tre punti conquistati, il Campodarssego vola a 29 punti, momentaneamente al quinto posto in classfica. Continua l'evoluzione dei biancorossi, sempre capaci di controllare il match, in grado di colpire in maniea chirurgica nel primo tempo e poi legittimando il risultato

LA CRONACA

Il Campodarsego si affaccia in avanti al 13' con Allugi, ma la sua concluzione viene respinta da Scotti e poi replica su Solinas, I locali sono insidiosi con Abubakhar, mentre il Campodarsego va ancora una volta vicina al vantaggio al 34' e al 38ì. Nel primo caso su Mobilio e poi su Guitto. Il gol del vantaggio biancorosso è nell'aria e arriva al 47'. Cocola crea e Solinas, nel cuore dell'area di rigore, stacca di testa e porta avanti i padovani. Nella ripresa il Campodarsego è in ritmo e al 57' ecco la seconda rete. Colombi trasforma al meglio la bella assistenza di Mobilio. Nona rete della punta biancorossa in questo campionato. Al 66' ecco il Cattolica accorciare le distanze con Morri, ma è solo un sussulto d'orgoglio e al 72' ecco il gol del definitivo 1-3. Alluci, su punizione, trova il centro vincente e continua a far volare la nave biancorossa.

Ecco il tabellino della gara in quel di Cattolica:



CATTOLICA: Scotti, Carnicelli (38′ st Nanni), Leonetti, Semprini (22′ st Aprea), Pipoli (35′ st Moricoli), Morri, Padulano, De Vito, D’Angelo, Sami, Abubakar (13′ st Rabbeni). A disposizione: Fabbri, Palazzi, Mengucci, Simeoni, Sbarzella. Allenatore: Vagnini

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Marini (16′ st Messali), Buratto, Gentile (26′ st Giacomazzi), Guitto, Cocola (35′ st Prevedello), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (23′ st Lovato), Solinas (8′ st Giusti). A disposizione: Boscolo, Pan, Bertazzolo, Minazzato. Allenatore: Masitto

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Reti: 47′ pt Solinas; 12′ st Colombi, 21′ st Morri, 27′ st Alluci

Ammoniti Padulano, Abubakar, Marini, De Vito, Gentile, Semprini e Aprea

Recupero 2′ e 5′